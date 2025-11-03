Personlig Assistent som gillar att vara utomhus sökes till man i Norrtälje
NÄRA AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2025-11-03
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NÄRA AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Österåker
eller i hela Sverige
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Om kunden
En 40-årig man med autism boendes i egen lägenhet i Norrtälje söker just nu en personlig assistent. I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga hushållsuppgifter. Han gillar väldigt mycket att ta sig ut på promenader eller allmänt bara vara utomhus, såväl som att bara ta det lugnt hemma från tid till tid.
Om dig
För att passa in i rollen som personlig assistent krävs att du är lyhörd och flexibel. Det är även väldigt viktigt att du är en person som kan vara ute i ur och skur då han tycker väldigt mycket om att promenera i alla väder.
På grund av kundens funktionsnedsättning är det även viktigt att du kan tala svenska. Kunden söker även gärna kvinnliga sökanden för att få en blandad personalgrupp.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av autism är, men viktigast är din personliga lämplighet och samarbetsförmåga
Om tjänsten
Vi söker i första hand en person som kan hoppa in vid behov, där det på sikt kan finnas möjlighet till fasta pass. Han har assistans dygnet runt, men i nuläget söker vi dig som kan jobba huvudsakligen under dagar och kvällar, samt ibland nätter.
Några exempel på arbetstider som kan förekomma hos kunden är:
Kl. 08-16
Kl. 08-20
Kl. 20-08 (vaken natt)
Ansökan
1. Klicka på "Ansök här"
2. Skapa ett konto
3. Fyll i din rekryteringsprofil samt ladda upp ditt CV och personliga brev.
4. Efter du skapat din profil behöver du sedan söka den specifika tjänsten under fliken "Lediga tjänster"
Övrigt
Hos NÄRA omfattas personliga assistenter alltid av kollektivavtal.
I rekryteringar hos NÄRA kan kunder/arbetsledare/anhöriga komma att läsa din ansökan i enlighet med GDPRs bestämmelser.
Bakgrundskontroll kan förekomma i våra rekryteringar och utdrag ur Polisens belastningsregister tas alltid i uppdrag hos minderåriga. Du behöver kunna styrka din identitet och din rätt att arbeta i Sverige genom att dels uppvisa ett Personbevis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nära AB
(org.nr 556500-9916), https://nara.nu/
761 52 NORRTÄLJE Arbetsplats
NÄRA AB Jobbnummer
9585640