Personlig assistent som extrajobb till 7-årig tjej i Midsommarkransen
2026-02-23
Hej! Jag är en lugn, social och nyfiken tjej på sju år som bor med min mamma, pappa och lillebror i Midsommarkransen. Nu är jag på jakt efter en till assistent till mitt superteam, kanske är det just du?
Jag tycker om att vara tillsammans med min familj, ta det lugnt, gå på små äventyr i vardagen och känna vinden i håret när jag gungar på lekplatsen. En promenad som slutar på ett mysigt fik är heller aldrig fel.
En stor del av mina dagar fylls av lekfull träning, och det är något jag verkligen tycker om! Jag tränar bäst när det får vara roligt, varierat och när någon peppar mig med energi och fantasi. Därför söker jag en assistent som vågar ta initiativ, leka, hitta på knasiga idéer och göra träningen till dagens höjdpunkt. Ibland åker jag också på ridning eller till min parasportskola och då vill jag gärna att du följer med och stöttar mig.
Jag behöver stöd i det mesta jag gör, och jag tar tid på mig att känna mig trygg med nya personer. Jag förstår talat språk, men jag har inget eget tal. I stället kommunicerar jag med tecken som stöd (TAKK), en PODD och andra små signaler som du snart kommer lära dig att tolka. Jag har också en synnedsättning, så det är viktigt att du tycker att det är roligt att sätta ord på världen för mig - att syntolka stora och små saker så att jag får chans att upptäcka allt spännande runt omkring.
Om du är en person som gillar att skapa trygghet, ta initiativ, vara lekfull och följa med på både små och stora äventyr, då tror jag att vi kan bli ett riktigt fint team.
Jag ser gärna att du har erfarenhet av barn och arbete som personlig assistent, resurs på skola eller liknande.
Omfattning: Timanställning på ca 25 timmar/månad. Arbetstiden ligger förlagd till en eftermiddag/kväll per vecka efter min skola (onsdagar 15.45-19:15) samt ca varannan helg. På lov och under sommaren finns möjlighet att arbeta mer.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
