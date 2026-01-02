Personlig assistent sökes vid behov till kvinna i Växjö
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
2026-01-02
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Just nu söker vi extra personal som vill arbeta vid behov hos en kvinna i 39-års ålder som är boende i Växjö.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära att arbeta utifrån kundens behov och önskemål. Arbetet innebär huvudsakligen personlig omvårdnad, vara behjälplig med vardagliga hushållssysslor samt vid olika aktiviteter. Kunden har ryggmärgsbråck och sitter i rullstol.
Det är viktigt att du som assistent ser möjligheter istället för hinder. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta inom vården. Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet och att personkemin stämmer mellan dig och kunden.
Vem söker vi:
På kundens begäran ska du som söker vara kvinna, glad och positiv. Vi söker dig som är påhittig, initiativrik och ansvarsfull. Det är viktigt att du har god självinsikt och är van att möta människors olika behov. Du som söker ska vara lyhörd och omtänksam.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Om anställningen:
Anställningsform: Vid behov, möjlighet till schemarad kommer ev finnas framöver.
Arbetstid: Dygnpass, man arbetar ca: 09,30-08,00 nästkommande dag men vilande jour på natten.
Startdatum: Omgående, eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: 31 januari 2026
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-01-02Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Amila Ganic 010-130 37 67 eller via mejl på amila.ganic@frosunda.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3526417-1771204". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Kungsgatan 8A (visa karta
)
352 33 VÄXJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9667335