Personlig assistent sökes vid behov till kvinna i Skarpnäck
2026-04-08
Jag är en kvinna i 50-års åldern som bor i Skarpnäck tillsammans med mina katter. Då jag är rullstolsburen behöver jag stöd i min vardag med hjälp av personliga assistenter.
Jag talar obehindrat och kan därför instruera mina assistenter om vad jag behöver hjälp med.
Vi söker dig som är ansvarsfull, omtänksam, flexibel och som vill arbeta som personlig assistent åt mig! Du som söker bör vara kvinna mellan 35-55 år. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav. Ett stort plus är om du delar mina intressen för loppis, katter, blommor, pyssla och baka.
Erfarenhet är inget krav men meriterande. Det viktigaste är att vår personkemi fungerar.
Arbetsuppgifterna varierar, men kan inkludera hjälp med praktiska sysslor, personlig hygien (t.ex. dusch, stomi etc.), måltider, medicinhantering och fritidsaktiviteter.
Tjänsten är vid behov, förekommande arbetstider är mellan 8-15 eller 15-21.
Blir du aktuell kommer min arbetsledare kontakta dig och intervjun sker sedan hemma hos mig i Skarpnäck. Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Assistera mig vid dagliga aktiviteter såsom på- och avklädning, personlig hygien och hjälp vid måltider
Stöd vid hushållssysslor, inklusive städning, tvätt och matlagning
Ha ansvar för bemanning och schemaläggning (extra ersättning utgår)
Föra anteckningar om min hälsa och välbefinnande
Stödja mig vid fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang
Hjälp vid medicinhantering enligt ordination Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg eller som personlig assistent är meriterande men inget krav
Empatisk och respektfull
God förmåga att kommunicera och samarbeta med andra
Flexibel och lösnings orienterad, då arbetsuppgifterna kan variera dag för dag
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Talar och skriver svenska obehindrat
Vi erbjuder
En meningsfull arbetsplats där du gör skillnad i en annan människas liv
En varierande arbetsdag med stort ansvar
Arbetstider som kan anpassas efter dina behov (t.ex. dagtid, kvällar eller helger beroende på uppdragsgivarens behov)
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
151 32 STOCKHOLM Jobbnummer
9842481