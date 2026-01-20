Personlig assistent sökes, trygg och erfaren inom autism
2026-01-20
Nu söker vi nu en trygg, lyhörd och erfaren personlig assistent till en ung kvinna med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Hon är en god, glad och social person som gärna kommunicerar med sin omgivning, även om hon inte använder verbalt tal. Hon har ett stort behov av tydlighet, förutsägbarhet och fasta rutiner i sin vardag. I vissa situationer kan hon bli låst och uppvisa utåtagerande beteende, vilket ställer höga krav på att du som assistent är stabil, lugn och professionell i ditt bemötande.
Tjänstgöringsgrad cirka 75 %. Förhöjd lön utgår med hänsyn till arbetets komplexitet och ansvar.
Om rollen
Som personlig assistent är du ett nära stöd i vardagen. Du arbetar förebyggande, strukturerat och pedagogiskt för att skapa trygghet och minska stress. Du hjälper till med vardagliga moment, kommunikation, struktur och övergångar. Du är lyhörd för signaler och anpassar ditt arbetssätt efter hennes behov och dagsform.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer med autism
Har erfarenhet av låsningssituationer och utåtagerande beteende
Är trygg, lugn och konsekvent i ditt bemötande
Har god förmåga att läsa av och tolka icke-verbal kommunikation
Arbetar strukturerat och följer rutiner
Är ansvarstagande, pålitlig och har god samarbetsförmåga
Utbildning inom vård, omsorg, pedagogik eller autism är meriterande, liksom tidigare arbete inom LSS.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
Introduktion och tydliga arbetsrutiner
Ett nära samarbete med familj och arbetsledning
En arbetsplats där trygghet, respekt och professionalitet är centrala
Förmånlig lön
Tjänsten kräver stor personlig lämplighet. Vi lägger därför stor vikt vid erfarenhet, förhållningssätt och personlig mognad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: info@harmoniassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "75%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Harmoniassistans AB
Drottninggatan 62 (visa karta
252 21 HELSINGBORG Jobbnummer
