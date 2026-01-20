Personlig assistent sökes, trygg och erfaren inom autism

Harmoniassistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg
2026-01-20


Nu söker vi nu en trygg, lyhörd och erfaren personlig assistent till en ung kvinna med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Hon är en god, glad och social person som gärna kommunicerar med sin omgivning, även om hon inte använder verbalt tal. Hon har ett stort behov av tydlighet, förutsägbarhet och fasta rutiner i sin vardag. I vissa situationer kan hon bli låst och uppvisa utåtagerande beteende, vilket ställer höga krav på att du som assistent är stabil, lugn och professionell i ditt bemötande.
Tjänstgöringsgrad cirka 75 %. Förhöjd lön utgår med hänsyn till arbetets komplexitet och ansvar.
Om rollen
Som personlig assistent är du ett nära stöd i vardagen. Du arbetar förebyggande, strukturerat och pedagogiskt för att skapa trygghet och minska stress. Du hjälper till med vardagliga moment, kommunikation, struktur och övergångar. Du är lyhörd för signaler och anpassar ditt arbetssätt efter hennes behov och dagsform.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer med autism

Har erfarenhet av låsningssituationer och utåtagerande beteende

Är trygg, lugn och konsekvent i ditt bemötande

Har god förmåga att läsa av och tolka icke-verbal kommunikation

Arbetar strukturerat och följer rutiner

Är ansvarstagande, pålitlig och har god samarbetsförmåga

Utbildning inom vård, omsorg, pedagogik eller autism är meriterande, liksom tidigare arbete inom LSS.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad

Introduktion och tydliga arbetsrutiner

Ett nära samarbete med familj och arbetsledning

En arbetsplats där trygghet, respekt och professionalitet är centrala

Förmånlig lön

Tjänsten kräver stor personlig lämplighet. Vi lägger därför stor vikt vid erfarenhet, förhållningssätt och personlig mognad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: info@harmoniassistans.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "75%".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Harmoniassistans AB (org.nr 556850-5282)
Drottninggatan 62 (visa karta)
252 21  HELSINGBORG

Jobbnummer
9694833

