Personlig assistent sökes! Tjänst ca 63% kväll/natt. Refnr: 186-2026.
MejDej-kooperativet / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm
2026-03-23
Vill du ha ett betydelsefullt jobb där varje dag spelar roll?
Jag är en 29-årig kille som bor i egen lägenhet i Ängelholm och lever ett aktivt och stabilt liv. Mina dagar fylls av kreativa aktiviteter, vardagssysslor och återhämtning. Jag söker dig som vill arbeta som min personliga assistent.
Jag behöver dig för att förstå och tolka min omvärld, stödja mig i mina rutiner och stötta mig i praktiska sysslor. För mig är det viktigt att du är nyfiken på mig, vill förstå vad jag upplever och vill förmedla. I min vardag har jag, tillsammans med mina assistenter, under många år skapat de rutiner som får mig att må bra.
Jag tycker om kreativa aktiviteter och har alltid olika pysselprojekt på gång, jag gillar också att ta en cykeltur på min tandemcykel. Du behöver vara ett stöd i att utveckla mina idéer och hjälpa mig att genomföra dem.
Jag gillar också att hjälpa till med matlagning och bakning och då är du viktig, för att skapa förutsättningar för mig att genomföra mina arbetsuppgifter. Jag är bra på mina uppgifter och kan göra dem på egen hand, du behöver vägleda mig, i till exempel vilken ordning vi ska göra saker.
Vid enstaka tillfällen är jag med på aktiviteter som anordnas och då behöver du stödja mig mig i möten med de som inte känner mig och göra omgivningen begriplig och hanterbar för mig.
Jag har egen bil som mina assistenter kör, så du behöver ha körkort och vara trygg med att köra i tjänsten. Jag åker en runda med min bil, varje kväll. På helgerna gör jag gärna utflykter tillsammans med mina assistenter, jag har ofta egna förslag på vart jag vill åka. Jag behöver dig för att planera och genomföra utflykterna så att de blir roliga, trygga och säkra.
Jag har autism och en intellektuell funktionsnedsättning. Din personlighet är viktigare, än dina kunskaper om autism. Du får handledning och stöttning i hur jag vill bli bemött.
Ditt jobb, mitt liv! Välkommen med din ansökan!
Tjänsten är främst en nattjänst på ca 63 % plus jour, arbete varannan helg. Dagtid kan förekomma, då vi hjälps åt att täcka upp vid någons ledighet.Publiceringsdatum2026-03-23Kvalifikationer
B-körkort
Behärska svenska språket i tal och skrift
Inte vara pälsdjurs allergiker
Varmt välkommen med din ansökan.
Om anställningsvillkoren
Ansökan ska innehålla:
• personligt brev
• cv
• referenser
• eventuella lönekrav.
Före erbjudande om anställning önskar vi att man uppvisar ett registerutdrag från polisen.
Individuell lönesättning. Kollektivavtal finns mellan Kommunal och Fremia.
Skicka din ansökan till jobbansokan och ange refnr: 186-2026 i din ansökan.
Rekrytering sker löpande.
Lönetyp: Månadslön eller timlön
MejDej-kooperativet är arbetsgivare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: jobbansokan@mejdej.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "186-2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
262 30 ÄNGELHOLM
För detta jobb krävs körkort.
MejDej-kooperativet Kontakt
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112
