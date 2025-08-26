Personlig assistent sökes till yngre man i Vellinge
2025-08-26
Sydassistans söker nu en personlig assistent som kan arbeta både dagtid och vaken natt. Arbetspassen är kl. 8-20 eller kl. 20-08. Vår uppdragsgivare är en kille på drygt 30 år, med diagnosen autism med utvecklingsstörning, som bor själv i ett hus i Vellinge.
Vi söker en engagerad och pedagogisk assistent som ska fungera som ett stöd för uppdragsgivaren i hans dagliga liv. Det är viktigt att du som söker är en drivande och motiverande person för att planera och genomföra fritidsaktiviteter. Fysisk aktivitet och träning betyder mycket för uppdragsgivarens välmående och du behöver själv tycka det är roligt att assistera honom i dessa moment. Vidare behöver uppdragsgivaren stöd i att sköta sin personliga hygien, skapa och följa rutiner i vardagen, inklusive alla normalt förekommande uppgifter i ett hem.
Du som söker ska vara man och gärna med erfarenhet av arbete med människor med autism. Meriterande är också om du har erfarenhet av TEACCH, tydliggörande pedagogik samt lågaffektivt bemötande.
Du som söker ska även vara flexibel, lyhörd, inkännande och lugn. Det är också viktigt att du är positiv, stabil och fysiskt aktiv.
Företagsinformation
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt personer med funktionsnedsättning i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter. Med ledorden Trygghet, Respekt och Livskvalitet arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter. På Sydassistans erbjuder vi våra anställda utbildningar som är relevanta för arbetet med just din uppdragsgivare.
Den personliga assistentens insats är av mycket stor betydelse för vår uppdragsgivares totala levnadssituation. I rollen som personlig assistent hjälper du din uppdragsgivare med de delar av livet som denne själv skulle ha gjort om möjligheten fanns. Som personlig assistent blir du mycket betydelsefull i uppdragsgivarens liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydassistans AB
(org.nr 556476-1137) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Katja Nilsson katja@sydassistans.se Jobbnummer
9476551