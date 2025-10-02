Personlig assistent sökes till vikariat hos pojke i Härnösand!
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härnösand Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härnösand
2025-10-02
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Härnösand
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Om tjänsten Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Vill arbeta hos en pojke i 11-års åldern som bor i Härnösand.
Har god fysik då du behöver kunna vistas på golvet och möta kunden samt att tunga lyft förekommer.
Är nyfiken och öppen för att prova nya aktiviteter och nya sätt att kommunicera.
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av tecken-stöd
Har erfarenhet av epilepsi
Erfarenhet av arbete i skolan
Delar kundens intressen
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön: Aktuell anställningsform är ett vikariat som under oktober 2025 kommer ha en sysselsättningsgrad på 48% för att sedan under november 2025 - maj 2026 istället vara på ca. 14%. Arbetstiderna är mellan kl. 14:30-20:00 och arbetspassen kommer vara på ett rullande schema under vardagar. Under oktober månad avser vikariatet arbete tis-fre och tis-tors varannan vecka. Från november till och med maj arbetar du varannan fredag.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde Vi ser gärna att du finns tillgänglig för att påbörja introduktionen så snart som möjligt för att kunna tillträda tjänsten på schema från oktober.
Att vara anställd på Humana En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan! Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Alessia Larsson alessia.larsson@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9538130