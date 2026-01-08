Personlig assistent sökes till vår manliga kund i Uddevalla!
2026-01-08
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Det är även viktigt att du är punktlig, har ett gott bemötande och god samarbetsförmåga.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos manliga kund i 59-års åldern bosatt med sin fru strax utanför Uddevalla
vår kund önskar i första hand en kvinnlig assistent
har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
har bil och körkort för att ta sig till arbetsplatsen
kan följa med på kortare resor
har erfarenhet av lyftteknik
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete och förstå vad personlig assistans innebär
har erfarenhet av personlig omvårdnad
Mycket stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 50%. Tjänsten innebär arbete under dagtid.
2-veckors schema:V1: måndag kl. 8,30-16,00, tisdag kl. 8,30-16,00 lördag och söndag kl 8,30-13.30.V2: onsdag kl. 8,30-16,00, torsdag kl. 8,30-16,00.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
1 mars, urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: Annika Kroon, annika.kroon@humana.se
