Personlig assistent sökes till vår aktiva och glada tjej!
2025-10-17
Vi söker nu en personlig assistent till vår glada, envisa och goa 30-åring i Sösdala. Sösdala ligger enbart en 8 minuters tågresa från Hässleholm, 10 minuter från Höör och 36 minuter från Lund!
En aktiv tjej som älskar att befinna sig i en livlig och energifylld miljö. Hennes största intressen är bland annat hästar, att bada samt att vara utomhus. Tillsammans med ett glatt och härligt arbetsteam har du möjlighet att påverka och förgylla denna tjejs vardag!
Inledningsvis blir du anställd på timmar med god möjlighet till förlängning av en större tjänst ca 80-90% (förutsatt att allt känns bra för både dig och kunden). Vi ser det alltid som fördelaktigt om du är flexibel och har möjlighet att ställa upp vid behov. Det handlar såklart om att ge och ta för varandra, vilket vi hoppas är en självklarhet även för dig!
Tjejen sitter i rullstol och har således ett behov av hjälp och stöttning under samtliga moment i vardagen. Du som assistent behöver alltid vara närvarande. Hygien, omvårdnad, förflyttningar (med lift), stretching, matning, insulin och nöjesaktiviteter är exempel på uppgifter som ingår i ditt arbete. Därtill förekommer städning, tvätt och andra vanliga hushållssysslor som hör till för att hålla ett hem rent och snyggt. Kommunikation sker via kroppsspråk och ljud, du behöver på så sätt vara lyhörd för att förstå och kunna tolka tjejens kroppssignaler och ljud.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarsfull och har en god förmåga att ta egna initiativ. Dessutom förutsätter vi att du är glad, utåtriktad och positiv. Du arbetar både ensam och med dubbelassistans. Arbetsrutiner finns att följa och på så sätt är det fördelaktigt om du är lättlärd och har en god förmåga att ta till dig ny information. Om du har erfarenhet inom vårdyrket sedan tidigare är det meriterande men inget krav - Vi kommer lägga störst vikt vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du utstrålar empati, värme och trygghet då det i slutändan är kemin mellan dig och tjejen som kommer avgöra. Vårt enda krav är att du är rökfri!
Om tjänsten låter fortsatt intressant och du ser dig själv i beskrivningen ovan är du varmt välkommen att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig!
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket. Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information, läs gärna mer på God Assistans hemsida, www.godassistans.se.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år samt kontinuerlig utbildning.
