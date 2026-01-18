Personlig assistent sökes till vaken natt i Laholm, 66 %
2026-01-18
Jag är en samhällsintresserad och social kille i 30-årsåldern som bor i Laholm.
Mitt liv rullar på - ibland i högt tempo, ibland lugnare - och jag söker en personlig assistent som kan hänga med i svängarna och vara min högra hand i vardagen.
Det handlar om att stötta mig där det behövs: personlig omvårdnad, hushållssysslor, aktiviteter och det där smått och gott som får livet att funka. Du är med andra ord inte "bara" assistent - du blir en viktig pusselbit i mitt liv.
Arbetstiderna är vaken natt 20.00-08.00 enligt ett rullande schema.
Vem är du?
Du är trygg i dig själv, med en vardagsrutin som sitter. Du gillar att göra skillnad - på riktigt - och du har ett öga för detaljer. Det märks att du tar ansvar för det du gör, och du har lätt för att snappa upp rutiner och följa instruktioner utan att tappa fingertoppskänslan.
Har du erfarenhet som personlig assistent? Bra! Har du inte det? Också helt okej. Det viktigaste är att vi klickar som människor - resten går att lära sig.
Men självklart är det en fördel om du har erfarenhet av andningsmaskin, gastromstomi och hostmaskin.
Du behöver kunna svenska flytande i tal och skrift. Har du körkort är det ett stort plus, eftersom vi ibland använder min bil och då är det du som kör.
Tjänsten börjar som en timanställning, men trivs vi ihop kan den övergå till en visstidsanställning så länge assistentuppdraget varar.
Vi kör intervjuer löpande, så låter detta intressant, så sök nu!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
- Vid en eventuell intervju förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/18". Omfattning
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9690098