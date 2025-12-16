Personlig assistent sökes till uppdragsgivare i Lund (ALS)
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund
2025-12-16
Vi söker nu en personlig assistent till vår uppdragsgivare, en kvinna som bor i Lund och lever med ALS. Hon använder hjälpmedel såsom ventilator, lift, sug- och hostmaskin, och behöver stöd i sin vardag för att leva ett tryggt, aktivt och meningsfullt liv.
I hemmet finns även två snälla katter, så du som söker behöver vara djurvän.
Om dig vi söker:
Både män och kvinnor sökes
Du är empatisk, trygg och har en god känsla för integritet
Du får gärna vara social och flexibel, då uppdragsgivaren värderar tid med familj och vänner
Meriterande:
Erfarenhet inom vård eller personlig assistans
Körkort
Intresse för långsiktig anställning
Arbetstider:
Dagpass: 09:00-15:00
Kvällspass: 15:00-21:00
Nattpass: 21:00-09:00 (vaken natt)
Anställningsform:
Timanställning med möjlighet till fast tjänst
Du behöver inte ha en formell utbildning för att arbeta i rollen, du får en grundlig introduktion i hjälpmedel och rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300 Jobbnummer
9646167