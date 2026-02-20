Personlig assistent sökes till uppdragsgivare i Lund (ALS)
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-02-20
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Lund
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent till vår uppdragsgivare, en kvinna som bor i Lund och lever med ALS. Hon använder hjälpmedel såsom ventilator, lift, sug- och hostmaskin, och behöver stöd i sin vardag för att leva ett tryggt, aktivt och meningsfullt liv.
I hemmet finns även två snälla katter, så du som söker behöver vara djurvän.
Om dig vi söker:
Både män och kvinnor sökes
Du är empatisk, trygg och har en god känsla för integritet
Du får gärna vara social och flexibel, då uppdragsgivaren värderar tid med familj och vänner
Meriterande:
Erfarenhet inom vård eller personlig assistans
Körkort
Intresse för långsiktig anställning
Arbetstider:
Dagpass: 09:00-15:00
Kvällspass: 15:00-21:00
Nattpass: 21:00-09:00 (vaken natt)
Anställningsform:
Timanställning med möjlighet till fast tjänst
Du behöver inte ha en formell utbildning för att arbeta i rollen, du får en grundlig introduktion i hjälpmedel och rutiner.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
- (visa karta
)
247 50 LUND Jobbnummer
9755912