Personlig assistent sökes till uppdragsgivare i Linköping - cirka 100 %
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-16
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Vill du arbeta i en roll där du får göra verklig skillnad i en annan människas vardag? Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en uppdragsgivare i Linköping, född 1974.
Uppdragsgivaren lever med multipel skleros (MS), vilket medfört omfattande fysiska funktionsnedsättningar och ett stort behov av stöd i vardagen. Uppdragsgivaren har även en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket innebär att struktur, förutsägbarhet och kontinuitet är mycket viktiga delar i assistansen.
Arbetet innebär att ge stöd med personlig omvårdnad, förflyttningar, måltider, medicinhantering enligt instruktion samt övriga vardagliga sysslor. Du kommer att bli en viktig del i att skapa en trygg, lugn och fungerande vardag utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål.
'En stor del av arbetet handlar också om att respektera uppdragsgivarens behov av egentid och integritet. Det innebär att det under vissa arbetspass kan förekomma längre perioder då du finns tillgänglig i hemmet och inväntar att uppdragsgivaren behöver din hjälp. Samtidigt är det viktigt att du alltid är uppmärksam och redo att ge stöd när behov uppstår.
Vi söker dig som:
Är lugn, lyhörd och har ett stort tålamod.
Har ett respektfullt bemötande och värnar om den personliga integriteten.
Trivs med rutiner och förstår vikten av kontinuitet.
Kan arbeta självständigt och ta ansvar.
Är flexibel och har ett genuint intresse av att arbeta som personlig assistent.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: cirka 100 %.
Arbetstid: kl. 09.00–21.00 enligt schema.
Arbetsplats: Linköping.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
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582 22 LINKÖPING Jobbnummer
10004405