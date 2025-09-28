Personlig assistent sökes till unikt och utvecklande långsiktigt uppdrag
2025-09-28
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Song For She i Uddevalla
, Lilla Edet
eller i hela Sverige
Söker du ett meningsfullt och långsiktigt uppdrag som personlig assistent? 80-100% tjänst
Vi söker dedikerade kvinnor som vill bidra och växa i ett holistiskt team.
Ansökan (endast kompletta beaktas):
Personligt nyskrivet brev
Minst två relevanta referenser
Fullständiga kontaktuppgifter
Nytaget foto
Länk till social media
Endast kvinnliga sökande (personliga skäl)
Välkommen med dinansökan till: teamshantywork@gmail.com
- endast kompletta ansökningar beaktas.
Krav: erfarenhet, mognad, fysisk och psykisk stabilitet, samarbetsförmåga, färdig med VAB, tillgänglig nu.
Vi kontaktar dig och berättar mer om uppdraget och tjänsten.
Rekryteringsprocessen pågår. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: Teamshantywork@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "I Love My Work!". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Song For She Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Team Shanty Jobbnummer
9529787