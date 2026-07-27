Personlig assistent sökes till ung tjej i Hjortkvarn
Poolarna Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hallsberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hallsberg
2026-07-27
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Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en gymnasieelev som bor tillsammans med sina föräldrar i hus, i Hjortkvarn. Hon har dygnet‐runt‐assistans och dubbelassistans under kvällar, nätter och helger. Ingen assistans utförs i skolan.
Du som söker behöver vara:
Lyhörd och trygg i dig själv
Noggrann och ansvarstagande
Flexibel och initiativrik
En person med hjärtat på rätt ställe och en genuin vilja att göra skillnad
Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift, då dokumentation är en viktig del av arbetet.
Det är inte ett krav på körkort för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Däremot är kollektivtrafiken begränsad till arbetsplatsen, vilket innebär att du behöver ha möjlighet att ta dig till och från jobbet på egen hand, exempelvis med bil.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande är ett krav, arbete som undersköterska är meriterande.
Om uppdraget
Kunden har diagnoserna CP, Epilepsi, Autism, CVI (synnedsättning) och IF och behöver hjälp med det mesta i vardagen. Arbetet innehåller bland annat:
Medicinhantering
Träning enligt instruktioner från fysioterapeut (KP‐träning)
Lek, aktivering och vardagsrutiner
Delvis sondmatning
Användning av hostmaskin och PEP‐mask
Kunden använder AKK-bilder som kommunikationsstöd
Du arbetar i kundens hem och blir en viktig del av hennes vardag och trygghet.
Om Poolarna Assistans
Poolarna Assistans är det lilla familjära assistansbolaget som finns där för dig som kund, anhörig och assistent. Vi har kollektivavtal inom Vårdföretagarna Almega, vilket ger dig som assistent trygghet och förmåner. Hos oss är du inte bara en anställd – du är en värdefull del av vår gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: gisela@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AM26". Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197), https://www.poolarna.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10012573