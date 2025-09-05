Personlig assistent sökes till ung tjej i Falun
2025-09-05
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en av våra kunder i Falun. Tjänsten är ett timvikariat där du arbetar vid ordinarie personals frånvaro. Om samarbetet fungerar bra mellan dig och kunden finns goda möjligheter att längre fram övergå till en deltidsanställning med fast schemarad. Arbetet sker främst dagtid, men vissa kvällspass kan förekomma. Du kommer att arbeta både i hemmiljö och i barngrupp. Tillträde sker enligt överenskommelse, och vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion så snart som möjligt. OM KUNDEN
Vår kund är en tjej på 2 år som har Spinal Muskelatrofi. Hon använder duschstol, elrullstol, hostmaskin och blir sondmatad. När hon sover använder hon även andningsmask. Som hennes assistent kommer du bland annat att:
Arbeta med hostmaskin och BIPAP
Assistera vid förflyttningar, på- och avklädning samt sondmatning
Men det handlar inte bara om praktisk hjälp - här får du också kliva in i en värld av lek och fantasi. Hon älskar att leka med dockor, sjunga, läsa böcker och hitta på historier. Favoritleken just nu är att leka affär, där ni dukar fram och säljer mat, och du kommer definitivt bli expert på att dricka låtsaskaffe!
På promenader tar hon gärna sin permobil eller åker pulka, och ni kommer få chansen att upptäcka världen tillsammans - kanske genom att kolla på månen eller hälsa på hundar och trevliga människor. Lekparken är en annan favoritplats, där gungor och andra äventyr väntar.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som kan matcha kunds energi. Du tycker om att leka, men är också lyhörd för hennes behov - särskilt när hon behöver vila. För att trivas i rollen som assistent behöver du vara flexibel, uppmärksam och trygg med att hantera både de praktiska och känslomässiga delarna av arbetet. Du är kreativ och kan hitta lösningar på de utmaningar som kan dyka upp under dagen.
Vidare kan du hantera både medicinsk utrustning och leksaker med samma omsorg. Du är omtänksam och snäll, men samtidigt stark. Du agerar snabbt och effektivt, men har också ett stort tålamod. Du är lyhörd för tyst kommunikation och kroppsspråk, men du klarar också att lyssna på mycket prat, sång och skratt under dagen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen.
KRAV
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn
MERITER
Körkort
Sysselsättningsgrad: Timvikariat med möjlighet till fast schemarad. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI? Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Du behöver också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
