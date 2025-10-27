Personlig Assistent Sökes till Ung Man i Lerum

Saand Service & Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lerum
2025-10-27


Vill Du arbeta i företaget med det stora hjärtat? Sätter Du människan och kvaliteten i centrum? Då är Du välkommen till oss på SAAND Service & Omsorg AB!
SAAND Service & Omsorg är verksamma inom hemtjänst, personlig assistans, ledsagning samt hushållsnära tjänster. Vi har idag kontor i Botkyrka, Järfälla, Malmö, Södertälje, Värmdö, Västervik, Örebro och med huvudkontoret i Linköping.
Vi söker en ny personlig assistent för att stödja en ung man i Lerum. Tjänsten behöver tillsättas omgående.
Arbetsbeskrivning: Som personlig assistent kommer du att hjälpa brukaren med allt från dagliga aktiviteter (ADL) till att ta promenader och assistera med de uppgifter brukaren önskar utföra under vardagen. Du kommer även att utbildas på plats i användning av lyftanordning, sondmatning, medicinhantering och andra relevanta uppgifter.
Anställningsform: Timanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Arbetstider: Varierande, med fokus på eftermiddagar.
Arbetsgrad: 0-100% beroende på behov och tillgänglighet.
Språkkrav: Du behöver ha goda kunskaper i svenska. Kunskaper i persiska är meriterande.
Vem vi söker: Vi ser gärna kvinnliga sökande till denna tjänst.
Är du intresserad? Skicka in din ansökan omgående. Vi ser fram emot att hitta rätt person för denna viktiga roll.
OBS!! Vänligen skriv följande i ämnesraden i din ansökan: Lerum100

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: danial.m@saand.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lerum100".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Service & Omsorg AB (org.nr 559020-4680)

Jobbnummer
9576075

