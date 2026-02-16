Personlig assistent sökes till ung man i Floda
2026-02-16
OM JOBBET
Vi söker nu en trygg och engagerad personlig assistent som vill arbeta som timvikarie vid behov, med möjlighet till en fast schemarad för rätt person.
Du kommer att arbeta med en 27-årig man med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Han kommunicerar icke-verbalt och använder föremål som stöd i sin kommunikation. Han bor hemma med sina föräldrar i en lugn miljö.
Arbetet innebär att ge stöd i vardagliga aktiviteter, skapa struktur och förutsägbarhet samt motivera och vägleda i olika moment under dagen. Han är en mycket rutinbunden person som trivs bäst när dagen följer en tydlig struktur.
Fritidsaktiviteter förekommer, såsom ridning och besök i simhall, därför är det viktigt att du är simkunnig och inte är allergisk mot hästar.
VI SÖKER DIG SOM:
- Är trygg, stabil och lugn i dig själv
- Har god förmåga att följa rutiner och arbeta strukturerat
- Är tålmodig och har ett motiverande förhållningssätt
- Har förmåga att skapa förtroende och arbeta lågaffektivt
- Gärna har erfarenhet av autism och intellektuell funktionsnedsättning
- Har körkort och gärna tillgång till bil (tågstation finns ca 1,5 km bort)
- Är rökfri
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Extra vid behov med möjlighet till fast schemarad. Arbetstiderna är främst förlagda till eftermiddag/kväll, cirka kl. 15.00-21.00 eller 15.00-22.00. En del av arbetspasset är dubbelassistans tillsammans med kollega.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Så snart som möjligt. Är vi rätt för varandra kommer vi överens om startdatum.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-03-17. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.sehttps://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8whttps://www.instagram.com/vivida.se/https://www.facebook.com/vividaassistans/https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2Fhttps://www.tiktok.com/@vividaassistans Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JTFEB-Gbg". Omfattning
Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265) Arbetsplats
