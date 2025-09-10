Personlig assistent sökes till ung man 20 minuter väster om Uddevalla (tima
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uddevalla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uddevalla
2025-09-10
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Jag är en ung man på 28 år med autism, utvecklingsstörning och svåra sensoriska känsligheter. Just nu söker jag engagerade personliga assistenter som vill vara med och skapa ett stabilt och välfungerande team. Min förmåga till kommunikation är begränsad därför behöver jag att du är lyhörd, tålmodig och strukturerad.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
- Dubbelassistans (vaken) dygnets alla timmar.
- Du blir en del av det viktiga team av assistenter som ständigt utvecklas och arbetar tillsammans för att skapa trygghet och kontinuitet runt mig.
- Arbetet innefattar allt från personlig omvårdnad och hjälp i vardagen till att bygga en strukturerad och förutsägbar miljö.
- Bilåkning förekommer dagligen, jag behöver därför att du tycker lika mycket om bilåkning som jag.
- I mitt hem vistas både en hund och två katter.
Arbetstider: Arbetet är först och främst behovsbaserat (timanställning) med möjlighet till fast heltid eller deltid senare. Arbetstiderna kan vara förlagda dag, kväll och helg. För dig som vill kan det framåt även finnas möjlighet att arbeta nattpass.
Jag söker dig som:
- Vill bidra till en fungerande arbetsplats och trivs med tydliga rutiner.
- Har ett lugnt och tryggt förhållningssätt och uppskattar en miljö med låg social interaktion.
- Är tålmodig, lyhörd och har förståelse för vikten av ett lågaffektivt bemötande och en lugn arbetsmiljö.
- Är flexibel, strukturerad och datavan.
- Har erfarenhet av autism eller funktionsnedsättning (meriterande men inget krav).
- Gillar att åka bil!
Meriterande: Har du kunskaper om kost och allergier är det ett plus men det kommer inte vara det som gör om du är rätt för tjänsten. Personlighet kommer alltid väga tyngst.
Viktigt att veta:
- Rökare och personer med pälsdjursallergi kan tyvärr inte bli aktuella för tjänsten.
- Du måste ha körkort och tillgång till egen bil för att ta dig till arbetsplatsen (då den ligger avsides och kollektivtrafik saknas.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9503067