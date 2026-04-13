Personlig assistent sökes till ung kvinna i Röbäck (schemarad), Umeå
Vi söker nu en personlig assistent till en fast schemarad hos en ung kvinna i Röbäck som uppskattar både aktiviteter utanför hemmet och lugna stunder hemma. För att få vardagen att fungera på bästa sätt behöver hon stöd i planering och att komma igång med olika aktiviteter - och här har du som assistent en central och viktig roll. Uppdraget passar dig som trivs med att ta ansvar och tycker om att omsätta idéer och intressen till meningsfulla upplevelser i vardagen.
Om uppdraget
Som assistent är du ett nära stöd i vardagen och har en aktiv roll i att planera, föreslå och driva aktiviteter tillsammans med kunden. Hon uppskattar fart och engagemang - men behöver hjälp med struktur, överblick och motivation för att komma igång.
Aktiviteterna kan vara allt från utflykter, resor, skoterturer, bad och familjesammanhang till stunder hemma med tv-spel, gemensamma intressen och film som Harry Potter. Du är den som hjälper till att skapa ramarna och hålla dagen levande. Kunden reser även emellanåt för att tillbringa tid med sin familj, och som personlig assistent följer du med på dessa resor och finns som ett tryggt stöd under vistelsen.
Vi söker just nu en personlig assistent till en fast schemarad på 67,5%. Du genomför dygnspass, ett upplägg som många uppskattar då det ger mer sammanhållna dagar och längre sammanhängande ledighet. I passen ingår jour nattetid.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Stöd vid personlig hygien och vardagliga rutiner
Hushållssysslor och matlagning
Medverkan vid daglig verksamhet, aktiviteter, resor och sociala sammanhang
Hjälp att upprätthålla kontakt med nära och kära
Du arbetar nära kunden och behöver kunna bemöta henne med värme, respekt och förståelse. Uppdraget kräver att du kan vara både drivande och lyhörd - en trygg vuxen som samtidigt har förmåga att möta en person som är yngre i sinnet.
Vi söker dig som:
Är lyhörd för kundens behov och intressen, och vill bidra till meningsfulla dagar
Har ett genuint engagemang för att arbeta med människor
Har körkort då kunden har tillgång till egen bil
Har tidigare erfarenhet av epilepsi (meriterande, men inget krav)
Har tidigare erfarenhet av arbete med barn (meriterande, men inget krav)
Vi ser i första hand kvinnliga sökanden till denna tjänst, men det allra viktigaste är att personkemin stämmer.
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att utdrag ur misstankes- och belastningsregistret kommer att begäras inför eventuell anställning.
Företagsinformation
På Helsa Omsorg arbetar vi med personlig assistans där vi tror på högt inflytande, hög tillgänglighet och god kvalitet för både våra kunder och vår personal.
Vi vet att de Personliga Assistenterna är helt avgörande för våra kunders livskvalitet.
Hållbarhet, engagemang, lärande, samverkan och ansvar är vår värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.
Som Personlig Assistent hos oss får du en engagerad verksamhetschef som ansvarar för din arbetsmiljö och en platt organisation med korta beslutsvägar. Givetvis omfattas du också av kollektivavtal genom vår Branschorganisation Vårdföretagarna där vi är medlemmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsa Omsorg Norden AB
(org.nr 556918-2024), https://helsa.tidvis.se/lediga_tjanster
Västra Esplanaden 2 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Linn Rydberg linn@helsaab.se 090-2060886 Jobbnummer
9851920