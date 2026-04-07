Personlig assistent sökes till ung kvinna i norra Stockholm
2026-04-07
Vi söker en balanserad, positiv och omtänksam personlig assistent till en ung kvinna i norra Stockholm. Hon lever med en autoimmun sjukdom vilket innebär att hon har komplexa symtom som påverkar både det fysiska och psykiska måendet, och som kan förvärras vid infektioner. Hennes mående varierar, och vid skov behöver hon mer stöd och närvaro i vardagen.
Du som söker är en trygg person med tålamod, empati och ett positivt förhållningssätt - någon som ser lösningar snarare än hinder. Viktigt att du har ett lågaffektivt bemötande.
Du klarar att möta både lugna och mer utmanande dagar med värme och stabilitet. Du blir en viktig del i att skapa struktur, trygghet och livskvalitet.
Hon tycker om hästar, kläder, film och musik - särskilt Taylor Swift.
Om uppdraget
Arbetet handlar om att finnas nära, lyssna och anpassa sig efter dagsform. Det kan innebära:
Personlig omvårdnad och hygien
Stöd vid måltider, medicinering och vila
Hjälp att skapa rutiner och struktur
Enklare hushållssysslor
Promenader, ärenden och aktiviteter
Vara ett närvarande och inkännande sällskap
Du behöver vara rökfri, noggrann med hygien och visa hänsyn vid sjukdom, då hon är
infektionskänslig.
Vi söker dig som:
Kvinna eller man i åldern 30-55 år
Är stark som person
Är balanserad, trygg, empatisk och lösningsfokuserad
Har förståelse för varierande dagsform och skov
Har god samarbetsförmåga men kan arbeta självständigt
Talar och skriver helt flytande svenska
Har helst liknande intressen (t.ex. djur, natur, musik, kläder och film)
Körkort och bil är ett plus
Vi söker dig som vill jobba deltid/heltid eller vara timanställd vid behov.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att ni trivs tillsammans. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan - du kan göra skillnad!
Vi kräver utdrag ur belastningsregistret vid arbete med personer med funktionsnedsättning. Beställ gärna ditt utdrag redan idag!
Viktigt innan du söker:
Läs om diagnosen PANS/PANDAS.
Ansök endast om du har relevant erfarenhet och känner att du har förutsättningar att arbeta i ett mer krävande assistansuppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
(org.nr 559101-9129)
141 75 KUNGENS KURVA
Kontakt
Tiia Malki tiia@sandaassistans.se 0701454753 Jobbnummer
9839067