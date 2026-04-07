Personlig assistent sökes till ung kvinna i Huddinge
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge
2026-04-07
Om mig:
Jag älskar att hålla mig aktiv genom träning, njuta av god mat och dryck, lyssna på musik och uppleva konserter och festivaler. Mode och smink är också stora passioner för mig. Jag är också mycket engagerad i mina sociala mediekanaler, särskilt på Instagram, och spenderar gärna tid på att följa olika YouTubers. Därför önskar jag mig en assistent som delar mina intressen. Jag är väldigt aktiv och social och gillar att hitta på olika saker.
Jag använder en rullstol och behöver hjälp med förflyttning, kommunikation och andra vardagliga uppgifter. Arbetet inkluderar bland annat träning, personlig vård och hjälp med olika sysslor. Jag kommunicerar med hjälp av mobilen, chattfunktioner, blinkningar och tränar även på mitt tal.
Om dig:
Jag söker en ansvarsfull och noggrann tjej med hög arbetsmoral och flexibilitet. Som min assistent behöver du vara flexibel och anspassa dig efter hur jag vill att mina dagar ska vara. Det är viktigt att du är lyhörd och kan anpassa dig till olika situationer. Det är viktigt att du förstår att personlig assistans handlar om att möjliggöra för mig att leva ett aktivt- och rikt liv på mina egna villkor. Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Om du har erfarenhet av personlig assistans sedan tidigare så är det en plus i kanten men det allra viktigaste är att vi klickar på ett personligt plan!
För tjänsten krävs att du har körkort och tillgång till egen bil.
Om tjänsten:Tjänsten är deltid 70%
Arbetspass och arbetstider:
Torsdagar och fredagar kl. 08.00-17.30
Varannan helg kl. 10.00-17.00 (kan förlängas vid kvällsaktiviteter)
Varannan måndag kväll kl. 16.00-22.00
Arbetet är där jag befinner mig, blandat mellan Huddinge och Farsta, men även på andra platser så som gym, stan eller när jag träffar vänner.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935)
Box 3049
)
169 03 SOLNA
För detta jobb krävs körkort.
