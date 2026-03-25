Personlig assistent sökes till ung kvinna 37 år, centralt i Uppsala
2026-03-25
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker nu personliga assistenter till kund som bor centralt inne i Uppsala.
Vi söker en engagerad och trygg personlig assistent till ung kvinna som bor endast fem minuters promenad från Uppsala centralstation.
Hon är en social, varm och humoristisk person som tycker om att prata, skratta och dela tankar om livet. Hon älskar att läsa, gärna klassiker, men favoriterna inkluderar också Linnea-böckerna och Astrid Lindgrens böcker. Hon arbetar på NOVA, en daglig verksamhet där de månadsvis ger ut en tidning. Hon är del av redaktionen och skriver egna artiklar om ämnen hon tycker är intressanta. En dag i veckan rider hon, och hon försöker träna och stretcha regelbundet för att behålla sin rörlighet.
Hon har en CP-skada och en lätt intellektuell funktionsnedsättning. Hon använder permobil och behöver stöd i alla vardagssysslor, inklusive personlig och intim omvårdnad.
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i hennes vardag - både praktiskt och socialt. Vi söker dig som kan arbeta både vardagar och helger, inklusive jour på natten. Det är viktigt att du känner dig bekväm runt hästar då en viktig del av assistenternas uppdrag är att hjälpa till i stallet.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Hjälp med hygien och omvårdnad
• Stöd vid förflyttningar och i vardagliga aktiviteter
• Hjälp i hemmet (mat, städning, planering av dagen m.m.)
• Följa med till ridning och andra aktiviteter utanför hemmet
• Vara sällskap, samtalspartner och ett tryggt stöd i vardagen
Vi söker dig som:
• Är lugn, lyhörd och ansvarstagande
• Har lätt för att samarbeta och skapa förtroende
• Är positiv, tålmodig och gärna har humor
• Är bekväm med att arbeta nära en annan människa
• Har god svenska i tal och förståelse
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast.
Tjänstens omfattning och anställningsform diskuteras vidare med rätt kandidat.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Kundansvarig
Eva Friberg eva.friberg@sarnmark.se 018-2650977
9818043