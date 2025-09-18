Personlig assistent sökes till tuff liten tjej - vaken natt i Kumla
2025-09-18
HEJ!
Jag är en glad och tuff liten tjej som behöver en ny assistent som kan jobba vaken natt hemma hos mig.
Jag älskar att leka som vilken 5-åring som helst, gärna ute i naturen och tillsammans med alla mina djur. På natten blir det förstås inte så mycket lek, men då behöver jag dig nära där din uppmärksamhet är min trygghet.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Du kommer att arbeta som timvikare och för rätt person finns möjlighet till fast rad längre fram. Arbetstiden är vaken natt 21:00-07:15 (både vardag och helg förekommer). Du blir anställd av Vivida Assistans, men själva arbetet sker i mitt hem i Kumla tillsammans med mig och min familj.
KÄNNER DU IGEN DIG?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn och gärna också tidigare jobbat inom vården eller som personlig assistent. Du är rökfri, trygg i att ta ansvar och noggrann i ditt arbete. Det är en fördel om du har vana av att arbeta vakna nätter sedan tidigare. För mig är det också viktigt att du tycker om att leka, vara kreativ och påhittig, så att vi kan ha roligt tillsammans. Om du dessutom kan TAKK eller teckenspråk är det meriterande.
Viktigt att veta
- Det finns katter, kanin och hund i hemmet så du kan inte vara rädd eller allergisk.
- Erfarenhet av trakeostomi, respirator och sondmatning (PEG) är ett plus, men inget krav. Du får utbildning i de medicintekniska hjälpmedel jag använder direkt på arbetsplatsen.
- Körkort och bil krävs för att ta sig till arbetsplatsen.
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Vaken natt kl 21-07.15, extra vid behov.
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Jag behöver ha en ny assistent så snart som möjligt, så det är bra om du kan börja inom kort. Annars får vi komma överens om ett datum om det känns som att vi passar bra ihop!
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2025-10-18. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
