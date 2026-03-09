Personlig assistent sökes till trevlig man i Malmö, dagtid, vardagar
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-03-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en glad och social man i ca.65-årsåldern, bor tillsammans med sin hustru i Klagshamn, Malmö. Han behöver stöd i det mesta som rör hans vardag - personlig omvårdnad, hushållssysslor och hjälp vid aktiviteter. Han kan uttrycka sig själv men behöver din hjälp för att få vardagen att fungera smidigt.
Arbetstider:
Måndag till fredag kl. 09:00-17:00 (dagtid)
Vi söker dig som är:
Lyhörd, tålmodig och har ett varmt bemötande
Rökfri
Har körkort
Ansvarstagande och har lätt för att anpassa dig
En person som värdesätter god personkemi - det är det allra viktigaste!
Meriterande:
Erfarenhet från liknande arbete, men det är inget krav
Du blir en viktig del i att skapa trygghet och livskvalitet för en person som uppskattar humor, vänligt sällskap och struktur i vardagen.
Låter det som något för dig?
Skicka in en kort presentation av dig själv och varför du tror att du skulle passa för jobbet.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se Kontakt
Uppdragschef
Pia Ax pia@monumentassistans.se Jobbnummer
9785170