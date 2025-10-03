Personlig assistent sökes till tonårsflicka i Klippans kommun
Tindra Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Klippan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Klippan
2025-10-03
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tindra Personlig Assistans AB i Klippan
Om jobbet
Vi söker en personlig assistent till en flicka i Klippans kommun. Tjänsten är på deltid; dagtid, kväll och helgtider.
I arbetet ingår det personlig omvårdnad, träning, aktiviteter. Du hjälper och stöttar även flickan med hennes del av vanligt förekommande sysslor i familjen och hemmet med hushållssysslor som matlagning och städning.
Flickan har ett stort intresse av djur och har ridning som en av sina aktiviteter.
Körkort är ett krav för att kunna ta dig till arbetsplatsen. Du kommer även att köra uppdragsgivarens bil till diverse aktiviteter.
Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Som person måste du vara empatisk, stabil och positiv.
Uppdragsgivaren ser endast kvinnliga sökande.
Innan anställning kan påbörjas behöver vi få referenser från tidigare arbetsplatser, minst två kontaktuppgifter lämnas vid intervju, likaså behöver ett utdrag ur belastningsregistret lämnas in för påseende.
Löpande rekrytering så skicka in din ansökan redan nu, rekrytering@tindra-ab.se
Märk din ansökan med OKTOBER
Kort om Tindra
Vår policy är att ge en bra och personlig service till våra uppdragsgivare med utgångspunkten att alla människor har rätt att leva ett självvalt liv, oberoende av funktionsnedsättning.
Hos Tindra börjar din anställning med en tät dialog under introduktionen. Vi vill säkerställa att du trivs och utvecklas i ditt arbete. De månatliga arbetsplatsträffarna fyller en viktig funktion i din och arbetslagets fortsatta utveckling.
Din anställning omfattas av Fremias kollektivavtal för personliga assistenter. Tindra är mån om sin personal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till samtliga anställda. Vi vill att du stortrivs, utvecklas och stannar länge hos oss.
Vill du veta mer? Läs gärna vidare på www.tindraassistans.se,
ta en titt på vår Facebook, Tindra personlig assistans eller slå oss en signal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: rekrytering@tindra-ab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OKTOBER". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tindra Personlig Assistans AB
(org.nr 556669-5713) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9540444