Personlig assistent sökes till tjej utanför Kristianstad
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad
2026-03-27
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Vi på Olivia Personlig Assistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent vid behov hos vår kund i Vittskövle söder om Kristianstad och Åhus.
Vi söker dig som vill arbeta som vikarie vid behov vid ordinarie assistenters frånvaro vid tex semester eller sjukdom. Du behöver kunna vara flexibel till att arbeta med kort varsel.
Kunden söker endast kvinnliga assistenter vid sin sida
Arbetstiderna är förlagda enligt följande vardag som helg:
Kl. 06.00-11.00
KL 11.00-21.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja introduktion relativt omgående.Företaget
Kunden är en kvinna i övre tonåren med en muskelsjukdom och intellektuell funktionsnedsättning. Hon använder sig av Manuell Rullstol och El-Rullstol vid förflyttningar och behöver assistentens stöd med allt i vardagen.
Hon är en aktiv och glad tjej som tycker om djur och har en egen hund som hon är ute med på promenad. Hon gillar även att läsa, pyssla, dansa, bada och att vara ute när vädret tillåter.
Arbetsuppgifterna är bland annat enligt följande:
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Följa med på vardagliga aktiviteter
Hantera hjälpmedel
Är du den vi söker?
Du är lugn och trygg till sättet och tydlig i din kommunikation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Eftersom vår kund har hund så är det viktigt att du känner dig bekväm och trygg att vistas bland hundar. Fördel om du bor i närområdet med tanke på tidiga arbetspass på morgonen.Kvalifikationer
Körkort och tillgång till egen bil för att lätt kunna ta dig till kunden
Flytande Svenska i tal och skrift
Du är simkunnig och trygg i vattnet samt tål klor
Ej allergisk mot pälsdjur hund finns i hemmet
Trygg att vistas med hund
Sysselsättningsgrad: 2 tjänster som vikarie vid behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse men möjlighet till start omgående. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund/brukare och eventuell anhörig, god man eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986)
