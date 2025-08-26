Personlig assistent sökes till tjej i Tranås
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tranås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tranås
2025-08-26
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Tranås
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
, Haninge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Vi söker nu en personlig assistent som vill arbeta tillsammans hos en tjej som gillar att vara aktiv, inreda, laga mat och baka. Hon bor i en ljus och fin lägenhet med bra utrymmen vilket förenklar ditt arbete.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en tjej i 30 års åldern bosatt i Tranås
har goda kunskaper i svenska
tycker om att röra på dig då hon går på dagliga långpromenader
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har B-körkort
delar kundens intressen
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
2 tjänster enligt följande: Tjänst 1: Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 60%.
Tjänst 2: Aktuell anställningsform är "vikariat till och med 31 maj 2026" och tjänsten är på ca 88%.
Arbetstiderna är förlagda varierat vardagar och helg 08.00-10.50, 13.45-17.00, 19.45-22.30, förutom måndagar och fredagar då är det 08.00-17.00. Då det är delad tur föredrar vi om du bor i närheten.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Tjänst 1 -Start 1 sept 2025 men introduktion kan med fördel ske redan i augusti Tjänst 2 -start omgående eller enligt överenskommelse
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Marina Dahlin marina.dahlin@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Marina Dahlin marina.dahlin@humana.se Jobbnummer
9476224