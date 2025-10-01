Personlig assistent sökes till tjej i Stenungsund
2025-10-01
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en av våra kunder bosatt i Stenungsund. Som personlig assistent kommer du att arbeta som timvikarie vid behov, och hoppa in när ordinarie personal inte är på plats. Om samarbetet fungerar bra finns även möjlighet till en deltidsanställning med fast schema. Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Vardagar:
Kl. 16.00 - 19.00
Kl. 19.00 - 05.00, vaken natt
Helger:
Kl. 13:00 - 20:00
Kl. 20:00 - 05:00, vaken natt
Kl. 06.00 - 13.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN Kunden är en 11-årig flicka med epilepsi och en utvecklingsförsening. Hon går självständigt, men beroende på dagsform kan rullstol användas som avlastning vid längre promenader. För att underlätta kommunikationen använder hon även bildstöd som ett viktigt hjälpmedel.
Som personlig assistent till den här tjejen behöver du ha ständig tillsyn över henne, med särskilt fokus på att snabbt kunna agera vid epileptiska anfall. Dina arbetsuppgifter kommer även innebära att:
Att ge stöd i dagliga rutiner såsom vid personlig omvårdnad och sjukgymnastik
Aktivt deltagande i fritidsaktiviteter, som exempelvis promenader, gungning och lek med andra barn
Att följa med på utflykter, bada i simhall eller ta en fika på stan
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vår kund önskar kvinnliga assistenter och söker dig som har en genuin vilja att göra skillnad i en annan människas liv. Du är trygg med dig själv och har förmågan att behålla lugnet även i stressade eller oväntade situationer.
Som person är du lyhörd och har lätt för att läsa av andra människors behov, även när kommunikationen sker på alternativa sätt. Du är engagerad, tålmodig och har ett driv i att skapa meningsfulla och roliga aktiviteter i vardagen.
Du behöver vara ansvarstagande och flexibel, med en god förmåga att samarbeta med både kollegor och anhöriga. Det är viktigt att du kan anpassa dig efter kundens dagsform, och bemöta både lugna och mer aktiva stunder med samma omtanke och närvaro. Tidigare erfarenhet från liknande arbete är meriterande, men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
KRAV
Tål klor samt är simkunnig
Rökfri
MERITER
Erfarenhet av arbete inom vård eller omsorg, gärna med inriktning på epilepsi
Sysselsättningsgrad: Timvikariat med arbete behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Kura Omsorg i Sverige AB (org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se
Kura Omsorg
Thyra thyra.eriksson@kuraomsorg.se
9534613