Personlig assistent sökes till tjej i Örnsköldsvik
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik
2026-01-29
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent som timvikarie hos vår kund i Örnsköldsvik. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och vaken natt. Vi ser gärna att du även har möjlighet att jobba mer i sommar under ordinarie personals frånvaro. Vilken tjänstgöringsgrad och arbetstider du jobbar kommer du överens om tillsammans med ansvarig chef.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Företaget
Kunden är en 14-årig tjej med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och autism. Hon använder sig av bland annat rullstol, gåstol, kommunikationshjälpmedel samt andningsstöd vid sömn i form av CPAP. Som assistent på detta uppdrag kommer du både att vistas i skolmiljö och hemmiljö samt följa med kunden på aktiviteter som är planerade för henne.
Som personlig assistent kommer du vara till hjälp där funktionsnedsättningen sätter gränser vilket innefattar förflyttningar, personlig hygien, matsituationer, kommunikation, lek och träning.
Kunden är en glad och social tjej som tycker om att lyssna på musik, kolla youtube och gå på stan. Pälsdjur finns i hemmet.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som tycker om att arbeta med barn och kan analysera andra individers behov. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med barn sedan tidigare, men det är inget krav. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Vi ser gärna att du är lugn, trygg och påhittig, då stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av lågaffektivt bemötande då bemötande är av stor vikt. I gengäld erbjuds du ett stimulerande och meningsfullt arbete i en familjär arbetsmiljö.
KRAV:
Icke rökare
Ej pälsdjursallergiker
Tåla klor/kunna simma
Meriter:Körkortskrav
Tillgång till bil
Vårderfarenhet eller motsvarande
Vårdutbildning eller motsvarande
Tidigare erfarenhet av att jobba lågaffektivt
Sysselsättningsgrad: Timvikariat/Sommarvikariat med goda chanser till fast schemarad
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att arbeta som personlig assistent.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7136407-1813507".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Lasarettsgatan 26 (visa karta
)
891 32 ÖRNSKÖLDSVIK
Kura Omsorg
9711345