Personlig assistent sökes till tjej i Falun!
2025-09-05
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i centrala Falun. Tjänsten är som timvikarie med arbete vid behov, där det kommer att finnas möjlighet till ett tidsbegränsat vikariat med fast schema. Dubbelassistans tillämpas under hela arbetstiden, förutom under skoltid, och under natten förekommer väntetid.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Dygnspass: kl. 08:30 - 08:30
Kvällspass: kl. 15:30 - 08:50
OM KUNDEN
Du kommer att arbeta hos en glad och social tjej i 20-årsåldern som bor tillsammans med sina föräldrar, sin lillasyster och familjens hund. Hon har Cornelia de Langes syndrom och använder rullstol som hjälpmedel i vardagen. Som personlig assistent åt vår kund är du en viktig del av hennes vardag och ger stöd där det behövs. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Att bistå vid dagliga rutiner och förekommande hushållssysslor
Att hjälpa till med personlig hygien
Att assistera vid förflyttningar
Vidare uppskattar kunden att umgås med vänner, komma ut på promenader och ta en fika på stan - därför ser vi gärna att du trivs i sociala sammanhang och är en trygg, positiv närvaro i vardagen.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vår kund önskar att du som söker är kvinna. För att trivas i rollen ser vi att du är en glad och positiv person med nära till skratt och ett varmt bemötande. Du är flexibel, har god kommunikationsförmåga och kan samarbeta väl - både med kunden och med dina kollegor i teamet.
Eftersom arbetet sker i ett hem där hela familjen finns nära, är det viktigt att du känner dig bekväm i en familjär miljö och har respekt för den balans som krävs. Du är trygg, lyhörd och har ett genuint intresse för att göra vardagen både trygg, rolig och meningsfull för kunden. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men det är din personlighet och vilja att bidra som är allra viktigast.
KRAV
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Ej allergisk mot pälsdjur, då hund finns i hemmet
MERITER
Tidigare arbetat i rollen som personlig assistent
B-körkort
Tillträde: Sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
