Personlig assistent sökes till tjänst på ca 35 % i Klippan
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Klippan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Klippan
2025-08-22
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Klippan
, Åstorp
, Ängelholm
, Helsingborg
, Höör
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent till 10-årig flicka i Klippan
Är du en person som vill göra skillnad i någon annans liv? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande personlig assistent till en pigg och glad 10-årig flicka i Klippan som behöver stöd i sin vardag. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en meningsfull roll där du aktivt bidrar till att skapa en trygg och positiv vardag. Flickan har intellektuell och fysisk funktionsnedsättning och använder rullstol. Hon har inget tal utan kommunicerar med kroppsspråk. Hon har behov av stöd med samtliga moment i sin vardag.
Flickan går i skolan dagtid på vardagar så tiderna är främst förlagda under eftermiddagar och helger, men kan variera beroende på skollov och andra lediga dagar. Tjänsten är på cirka 35 % med möjlighet att arbeta extra vid behov, vi ser gärna att du som söker tjänsten är flexibel.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Arbetet ställer krav på:
Tala flytande svenska
B-körkort (Manuellt körkort)
Rökfri
Utöver detta är det meriterande om du har erfarenhet av bildstöd och TAKK samt erfarenhet av vård och omsorg.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Visstidsanställning så länge uppdraget varar.
Omfattning: Cirka 35 % samt extra vid behov.
Arbetstid: Främst eftermiddagar, kvällar och helger.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för denna tjänst krävs att du uppvisar ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Detta går att beställa via följande länk:
Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Inför anställning behöver du som söker kunna uppvisa giltig ID-handling och/eller personbevis.
Sista ansökningsdag 2025-08-31
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Marielle Larsson, verksamhetschef Marielle.larsson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Marielle Larsson marielle.larsson@frosunda.se Jobbnummer
9471300