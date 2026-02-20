Personlig assistent sökes till teknikintresserad 40-åring i Mantorp
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mjölby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mjölby
2026-02-20
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Mjölby
, Boxholm
, Motala
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Varierande arbetstider | Timanställning med möjlighet till fast tjänst
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i någons vardag? Vi söker nu en personlig assistent till en 40-årig man i Mantorp som lever med ALS.
OM UPPDRAGSGIVAREN
Uppdragsgivaren är en social person med ett stort intresse för datorer, bilar och programmering. Han bor med sina tre barn (10, 12 och 14 år), sin fru och två hundar. Hos denna uppdragsgivare uppskattas aktivitet efter uppdragsgivarens intresse när måendet och vädret tillåter det såklart.
Han behöver hjälp med det mesta i vardagen, inklusive:
PEG-sond för mat och medicin
Hostmaskin och andningshjälp
Förflyttningar (med hans egen aktiva medverkan)
Arbetet innebär även att du blir en viktig del i ett familjeliv, men du behöver också respektera uppdragsgivarens behov av egentid och integritet.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som är:
Fysiskt stark och rörlig, då inga hjälpmedel används i dagsläget
Självständig, noggrann och har hög arbetsmoral
Lyhörd - du ska kunna känna av när det är dags att ge utrymme
Inte allergisk mot eller rädd för hundar
Trygg i varierande situationer och gärna har vård- eller assistansvana
Det är en fördel om du är kvinna, men inte ett krav. Körkort och bil är meriterande men inget måste.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
- (visa karta
)
595 54 MJÖLBY Jobbnummer
9755915