Personlig assistent sökes till teknikintresserad 40-åring i Mantorp
2025-12-15
Varierande arbetstider | Timanställning med möjlighet till fast tjänst
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i någons vardag? Vi söker nu en personlig assistent till en 40-årig man i Mantorp som lever med ALS.
OM UPPDRAGSGIVAREN
Uppdragsgivaren är en social person med ett stort intresse för datorer, bilar och programmering. Han bor med sina tre barn (10, 12 och 14 år), sin fru och två hundar. Hos denna uppdragsgivare uppskattas aktivitet efter uppdragsgivarens intresse när måendet och vädret tillåter det såklart.
Han behöver hjälp med det mesta i vardagen, inklusive:
PEG-sond för mat och medicin
Hostmaskin och andningshjälp
Förflyttningar (med hans egen aktiva medverkan)
Arbetet innebär även att du blir en viktig del i ett familjeliv, men du behöver också respektera uppdragsgivarens behov av egentid och integritet.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som är:
Fysiskt stark och rörlig, då inga hjälpmedel används i dagsläget
Självständig, noggrann och har hög arbetsmoral
Lyhörd - du ska kunna känna av när det är dags att ge utrymme
Inte allergisk mot eller rädd för hundar
Trygg i varierande situationer och gärna har vård- eller assistansvana
Det är en fördel om du är kvinna, men inte ett krav. Körkort och bil är meriterande men inget måste. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Detta är ett deltidsjobb.
Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300
9644307