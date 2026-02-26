Personlig assistent sökes till social och aktiv 24-årig man i Järfälla
Evviva AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evviva AB i Stockholm
Evviva Assistans erbjuder personlig assistans för personer med olika funktionsnedsättningar. Vi är ett engagerat och erfaret team som arbetar med professionalism, respekt och ett starkt fokus på individens behov och livskvalitet.
Nu söker vi dig som vill göra verklig skillnad i vardagen för en 24-årig man bosatt i Järfälla.
Om den assistansberättigade
Den assistansberättigade är en social, glad och busig ung man med Downs syndrom.
Han tycker om att umgås, kommunicera och delta i olika aktiviteter.
Han uppskattar bland annat:
* Simning
* Fotboll
* Aktiviteter som JumpYard
* Att fika
Han trivs både i sociala sammanhang och i lugna miljöer när han behöver återhämtning.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i den assistansberättigades vardag. Arbetet innefattar:
* Stöd i daglig livsföring
* Hjälp vid måltider
* Hjälp vid personlig omvårdnad vid personlig hygien (dusch, toalettbesök, på- och avklädning)
* Den assistansberättigade har nedsatt finmotorik och behöver hjälp i samtliga moment kring personlig omvårdnad.
* Kontinuerlig aktiv tillsyn
Tillsynen är en central del av arbetet då:
* Han har svårt att tolka sociala gränser
* Han kan bli frustrerad eller aggressiv om han inte blir förstådd
Det är viktigt att vara uppmärksam på tidiga signaler och bemöta situationer lugnt och tryggt.
Viktiga egenskaper
Vi söker dig som är:
* Ansvarsfull och lyhörd
* Tålmodig och trygg i ditt bemötande
* Stabil i pressade situationer
* Energisk och initiativtagande
* Social och relationsskapande
Kommunikationen utvecklas över tid och kontinuitet är avgörande för att bygga en trygg relation.
Arbetstider
Vi söker främst dig som kan arbeta:
Eftermiddag/Kvällspass
Onsdag till söndag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Mail
E-post: josef@evviva.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evviva AB
(org.nr 556801-1307)
Drottninggatan 55 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Evviva AB Kontakt
Josef Sebhatu josef@evviva.se +46700079407 Jobbnummer
9765426