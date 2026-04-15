Personlig assistent sökes till social 35-årig man i Mölndal
Personlig assistent sökes till 35-årig social man i Mölndal, 80 %
Vi söker engagerade och trygga personliga assistenter till en 35-årig social och humoristisk man som lever med en omfattande fysisk funktionsnedsättning efter en olycka.
Han har stort tålamod, uppskattar sociala sammanhang och värdesätter en vardag med både struktur och glädje. Han kommunicerar med hjälp av ögonen och tydligt kroppsspråk, vilket kräver att du är lyhörd, uppmärksam och inkännande.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Arbetet innebär aktiv assistans och hjälp med alla delar av vardagen, inklusive personlig omvårdnad och förflyttningar med taklift.
Vissa arbetsuppgifter innefattar även hantering av mediciner, hostmaskin och sugmaskin.
Varierande arbetstider: dag, kväll och varannan helg samt enstaka vakna nätter vid behov.
Tjänstgöringsgrad: upp till 80 %.
Vi söker även sommarvikarier för juni, juli, augusti med möjlighet att arbeta 50-100 %
Rökfri arbetsplats.
Körkort är meriterande men inget krav.
Erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård och omsorg är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad?
Varmt välkommen med din ansökan!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
Mölndalsvägen 30B
400 22 GÖTEBORG
Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Wik 031-632173 Jobbnummer
9854959