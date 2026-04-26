Personlig assistent sökes till schemarad hos tjej i Norrköping - 40%
2026-04-26
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-04-26Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Kunden är en 17-årig tjej som bor i Norrköping som tycker om att vara ute och leka, åka och bada och sjunga. Hon har cerebral pares och epilepsi samt använder sig av bildstöd och tecken som stöd i sin kommunikation. Det är kundens individuella behov som styr arbetsdagen och arbetet kan till exempel vara hjälp vid förflyttningar, personlig omvårdnad och kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden. Du som personlig assistent är lugn kan arbeta på ett motiverande sätt med kunden. Vi ser gärna kvinnliga sökande för tjänsten, men stor vikt läggs på personlig lämplighet.
För tjänsten krävs det att du har:
har goda kunskaper i svenska
uppvisar ett godkänt belastningsregister från polisen
har god fysik och kan genomföra förflyttningar
För tjänsten är det meriterande om du:
har erfarenhet av personlig assistans eller liknande vårdarbete
delar kundens intressen
har erfarenhet av tecken som stöd eller bildstöd
har erfarenhet av epilepsi
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på 40%. Arbetspassen kommer vara förlagda under vissa vardagar samt varannan helg på ett rullande schema. Arbetstiderna är förlagda mellan kl. 14:30-20:00 under vardagarna och under helger fredag kl. 13-22:00, lördag samt söndag 14-22:00.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll - så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Elin Hjerénelin.hjeren@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
NORRKÖPING
Elin Hjerén elin.hjeren@humana.se
