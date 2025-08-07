Personlig assistent sökes till rullstolsburen kvinna
Höörs kommun, Vård och omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Höör Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Höör
2025-08-07
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höörs kommun, Vård och omsorg i Höör
Vi söker nu en personlig assistent till en rullstolsburen kvinna.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra assistenter. Arbetet utgår från kvinnans hem i Höör men även andra platser förekommer då hon är mycket social.
Du kommer att arbeta enligt schema dagtid/kväll samt varannan helg.
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Medborgaren är en pratglad och social kvinna som älskar att sjunga! Hon brukar även fika och tycker om att socialisera sig och måla de dagar orken infinner sig. Efter en fraktur i knä och axel använder hon rullstol och elrullstol, och tränar på att kunna gå några steg ibland. Hennes fysiska förmåga varierar från dag till dag, då hon har nervskador som kommer från grundsjukdomen CPRS (komplext regionalt smärtsyndrom) som påverkar både rörlighet samt känslighet i huden. Hon bor tillsammans med sin man och deras katt, så det är viktigt att du är djurvän.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Vara behjälplig med på- och avklädning
* Vara behjälplig vid matlagning
* Hushållsuppgifter som t.ex. städning och handling
* Hjälp med dusch till/från toalett
* Följa med på promenader
* Följa med på läkarbesök
* Vara ett socialt sällskap, gärna med samtal och sång (en stor fördel om du också gillar att sjunga!)Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
Har erfarenhet av personlig assistans
* Social, omtänksam och inkännande
* Tålmodig och flexibel med förståelse för varierande fysiska behov
* Djurvän
* Gillar sång och musik
* Har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
* Har körkort
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Inför tillsättning av tjänster inom vissa delar av vår verksamhet kan vi komma att efterfråga utdrag ur belastningsregistret.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning om 3 månader som om välfungerande övergår till en tillsvidareanställning. Detta för att säkerställa den personliga relationen och kemin mellan medborgare och medarbetare och för att LSS lagstiftningen trycker på att det är den enskilde som styr över sin assistans och vem denne önskar att anställa. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271334". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Höörs kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höörs kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Johan Rendin johan.rendin@hoor.se 0413-288 47 Jobbnummer
9448918