Personlig assistent sökes till pojke i Nacka
2025-08-14
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Nu söker en trygg personliga assistent till en 3-årig pojke i Saltsjöbaden .Pojken har en livslång funktionsnedsättning såväl motorisk som i kontakt och beteende .
Vi söker dig som vill arbeta deltid ca 52 timmar i månaden, 2 vardagskvällar och varannan lördag.
Körkort och tillgång till egen bil är att föredra då pojken bor en bit från kommunikationer.
På vardagarna hämtar du pojken i förskolan på eftermiddagen. I arbetsuppgifterna ingår all personlig omvårdnad, sondmatning och aktiviteter.
Kundens anhöriga önskar kvinnliga sökanden.
Tjänsten innebär arbetspass förlagda enligt följande arbetstider:
Kl. 16.00-21.00 onsdag och torsdag
KL. 11.00-17.00 varannan lördag
Är du den vi söker:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med barn . Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig.
För att pojken ska trivas med dig behöver du vara en positiv, varm och trygg person med mycket tålamod. I övrigt ser vi gärna att du är en idérik person som gillar att hitta på saker tillsammans med pojken.
Som personlig assistent får du en unik möjlighet att hjälpa andra att få en smidigare och mer meningsfull vardag.
Är du även en person som har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation så har du alla möjligheter till att bli en bra assistent. Så sök tjänsten redan i dag och bli en viktig del av kundens liv!
Meriterande är om du har:
Om du har en utbildning med inriktning mot barn, eller barn med funktionsvariation eller inom vård- och omsorg eller pedagogik.
Yrkesmässig erfarenhet av sond
Yrkesmässig erfarenhet av arbetat med barn med särskilda behov
Yrkesmässig erfarenhet av att arbeta med barn.
Fysisk stark
Ej allergisk mot pälsdjur
Omfattning: 1 tjänst ca 52 timmar i månaden.
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Bonzi är ett företag som administrerar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Vårt kontor finns i Skarpnäck. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301) Kontakt
Helena helena.stalenkrans@bonzi.se Jobbnummer
9459265