Personlig assistent sökes till pojke i Nacka
2026-02-05
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Om tjänsten:
Vi söker nu en personlig assistent som vill arbeta varannan helg hos en 4-årig pojke i Fisksätra. Pojken har en omfattande hjärnskada med ett stort omvårdnadsbehov. Han har även epilepsi och spasticitet.
För att pojken ska trivas med dig behöver du vara en positiv, varm och trygg person med mycket tålamod. I övrigt ser vi gärna att du är en idérik person som gillar att hitta på saker tillsammans med pojken som gynnar hans utveckling.
Du kan ha möjlighet att arbeta mer vid vakanser och frånvaro. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och vaken natt, både vardagar och helger - perfekt för dig som vill ha variation och extra arbetspass
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Möta upp i hemmet efter förskolan vardagar
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Aktiviteter
Hantera hjälpmedel t.ex. sondmatning och rullstol
Tjänsten innebär arbete varannan helg
Kl. 15.00-22.00
Om dig
Du är en person med stort ansvar och känsla för barn med funktionsvariation. Som person är du lugn, initiativtagande, ansvarsfull, lyhörd och pålitlig.
I det här uppdraget behöver du ha förståelse för att du arbetar i ett hem där det finns syskon och andra familjemedlemmar att ta hänsyn till.Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Ej allergisk mot pälsdjur då det finns katt i hemmet
Fysisk stark då pojken vill vara nära och man bär honom mkt
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Meriterande är om du har:
Utbildning med inriktning mot barn, eller barn med funktionsvariation eller inom vård och omsorg samt pedagogik
Arbetat med barn med särskilda behov
Omfattning: 1 tjänst varannan helg.
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
