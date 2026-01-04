Personlig assistent sökes till pojke i Nacka - tigrinja ett krav
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003 och är en etablerad verksamhet inom omsorgstjänster. Vi erbjuder personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd och LSS-boende i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Trollhättan.
Vi söker nu personliga assistenter till en av våra kunder, en pojke på 12 år med neurologisk sjukdom. Du som söker behöver kunna tala och förstå tigrinja, då kommunikationen med vårdnadshavaren sker på detta språk.
Du kommer att arbeta i kundens hem och bistå med stöd i det dagliga livet. Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta personlig hygien, sondmatning, PEG-vård, lyft och förflyttning.
Du kommer få en ordentlig introduktion på arbetsplatsen, så att du känner dig trygg i din roll.
Vi söker dig som är noggrann, tålmodig, ansvarstagande och lyhörd Publiceringsdatum2026-01-04Kvalifikationer
Du talar tigrinja (krav)
Erfarenhet av sondmatning, PEG-vård och lyft är meriterande. Delegering kommer att ske.
Tjänstens omfattning och schema varierar beroende på kundens behov. Mer information ges vid intervju.
Intervjuer sker löpande, så vi ser fram emot att ta emot din ansökan så snart som möjligt.
OmsorgsCompagniet i Norden värnar om såväl kundernas som personals trygghet. Därför begär vi alltid utdrag ur belastningsregistret för alla anställda. Vi ber dig att beställa dina registerutdrag från polisen så snart som möjligt, då handläggningstiden kan vara upp till två veckor. Du beställer dessa med mobil bank ID på polisens webbplats
Dessa två ska du beställa https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsr...https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vänliga hälsningar, OmsorgsCompagniet i Norden Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), http://www.oc.se Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Kontakt
Michael Holm michael.holm@oc.se Jobbnummer
9668400