Personlig assistent sökes till pojke i Enskede
2025-12-29
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Vi söker nu 2 nya assistenter som vill arbeta som personlig assistent vid behov hos vår barnkund som bor i Enskede. Som vikarie vid behov arbetar du vid ordinarie assistenters frånvaro vid tex sjukdom eller semesterDina arbetsuppgifter
Hjälpa till med de dagliga rutinerna
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Lyft kan förekomma vid förflyttningar
Leka
Arbetstider:
KL. 22.00-08.30 Vaken natt vardag
KL. 22.00-08.30 Vaken natt helg
KL. 16.00-21.00 Vardagar
KL. 08.00-16.00 Helger
KL. 16.00-21.00 HelgerFöretaget
Pojken är i 11-års åldern och behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av autism och muskeldystrofi . Pojken bor tillsammans med sin mamma, i hemmet finns 2 katter så du kan inte vara allergisk .
Är du den vi söker:Du är en person med stort ansvar och känsla för barn med funktionsvariation. Du måste vara punktlig och ansvarstagande och kunna ta såväl skriftliga och muntliga direktiv för att skapa trygghet.
För att pojken ska trivas med dig behöver du vara en positiv, varm trygg och lyhörd person med mycket tålamod. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande : Du har utbildning inom vård och omsorg samt kunskap om autism,samt om du har erfarenhet av alternativ kommunikation så som TAKKKvalifikationer
Du behärskar Svenska obehindrat i tal och skrift samt förståelse
Rökfri
Ej allergisk mot pälsdjur katter finns i hemmet
Yrkesmässig erfarenhet av att arbetat med barn med funktionsvariation
Omfattning. 2 vikarier vid behov
Tillträde: Omgående . Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss:Vi på Bonzi är det lilla assistansbolaget med det stora hjärtat. Hos oss är vårt mål att göra livet enklare, tryggare och mer glädjerikt för funkisfamiljer, barn och vuxna. Hos oss är det viktigt att känna att det finns stöd att få genom hela livet, vilket gör att vi även har verksamhet inom ledsagning samt avlösning.
Vi är väl etablerade i branschen med mer än 13 års erfarenhet av personlig assistans med kontor i Stockholm . Hos oss är det viktigt att både våra kunder och medarbetare känner att: Vi lyssnar, vi stärker jaget och att vi tror på mångfald.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken med verksamheter i Sverige och Danmark. Så ansöker du
