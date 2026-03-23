Personlig assistent sökes till pojke i Bandhagen
2026-03-23
Vi på God Assistans söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent för att stödja och underlätta vardagen för Kaell. Omtanke är grunden i allt vi gör och något som är självklart för att kunna erbjuda bästa möjliga personliga assistans. Just nu söker vi en passionerad individ som vill bli en värdefull del av vårt team.
Vi söker nu en engagerad och trygg personlig assistent till en aktiv och härlig pojke på 10 år. Han tycker om att vara i rörelse och uppskattar särskilt aktiviteter som bad och att måla.
Som assistent blir du en viktig del av hans vardag där du stöttar honom i aktiviteter, kommunikation och i olika situationer som kan uppstå.
• Arbetstid:
• En gång i veckan: kl. 13.00-18.00
• Varannan helg: kl. 08.30-18.00
• Möjlighet att hoppa in på kort varsel vid behov
Vi söker dig som:
• Är kvinna
• Har erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• Har kunskap om eller erfarenhet av ADHD och autism
• Är trygg och stabil i utmanande situationer (fysiskt och mentalt)
• Har gärna erfarenhet av bildstöd och/eller tecken som stöd (TAKK)
• Gärna kan engelska (pojken pratar även svenska)
• Är flexibel och kan arbeta varannan helg samt hoppa in vid behov
• Har förmåga att planera och genomföra aktiviteter
• Är kreativ och tycker om att hitta på roliga saker
• Är rökfri
Om dig
Du är en lugn, lyhörd och engagerad person som kan anpassa dig efter barnets behov och dagsform. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan skapa trygghet även i mer utmanande situationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete, men personlig lämplighet är avgörande.
Vi lägger stor vikt vid personkemi och söker dig som vill vara med och bidra till en trygg, rolig och utvecklande vardag.
Vad får du
• Du är försäkrad hos oss och vi har kollektivavtal
• Ett roligt, stimulerande och omväxlande jobb
• Friskvårdbidrag på upp till 4000kr/år.
• Stöd i form av utbildningar och introduktionspass för dig som ny.
• En attraktiv arbetsgivare som är mån om sina assistenter
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda.
Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete med barn med funktionsnedsättning LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket. Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information, läs gärna mer på God Assistans hemsida, www.godassistans.se. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9814782