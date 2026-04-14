Personlig assistent sökes till pojke i Årsta
2026-04-14
Vi på God Assistans söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent för att stödja och underlätta vardagen för Axel. Omtanke är grunden i allt vi gör och något som är självklart för att kunna erbjuda bästa möjliga personliga assistans. Just nu söker vi en passionerad individ som vill bli en värdefull del av vårt team.
Som personlig assistent kommer du att arbeta med Axel, en levnadsglad kille på 14 år. Han är född med en hjärnskada, vilket gör att han är i behov av hjälp med det mesta i livet. Han använder rullstol och pratar med bild- och skrivprogram i sin iPad. Han är en aktiv kille, har du erfarenhet av träning är det ett plus då träning är en nödvändighet för Axel i vardagen.
Tjänsten är ett längre sommar vikariat på 80% 10 maj - 1 september. Det finns möjlighet till en fast tjänst om du och Axel skulle trivas ihop. Kan börja omgående som vikarie.
Ett arbetspass innebär bland annat att du:Hjälper till med det mesta i vardagen, inkl personlig hygien, att interagera och kommunicera med sin omgivning och med att leka.
Det är viktigt att kunna vara aktiv, vi har mycket aktiva fritidsaktiviteter och Axel har mycket rörelseträning i vardagen som behöver utföras.
Hjälper hen med vardagliga sysslor som att exempelvis klä på/klä av.
Simkunnighet är ett måste (bekväm nog att själv simma med Axel, även på djupt vatten), att kunna åka skridskor är ett plus
Ser till så att han får i sig middag genom att värma mat och assisterar han vid matbordet.
Är med Axel på sina aktiviteter så som ridning, simning, framerunning. Eller bara spela spel. Han älskar att spela musik (instrument).
Som ni ser är han en väldigt aktiv kille därför är det viktigt att du som söker denna tjänst gillar att hitta på saker och kan uppmuntra till aktiviteter.
Vi söker dig som:Är över 18 år
Talar flytande svenska och har god kommunikationsförmåga
Flexibel
Är rökfri
Är lyhörd för behov och känslor
Erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning är en stor fördel men inget krav.
Kan simma.
Är en trygg person med god självkänsla.
Har nära till lek och som vill fylla hans tid med både trygghet och skratt.
Arbetstider
Vardagar ( i skola med Axel ) 07-16, kvällar 16-21
Helger 09-21, Varannan helg.
Vad får du:Vi har kollektivavtal och du är försäkrad under arbetstid.
Individuell anpassad lön.
Friskvårdbidrag på upp till 4000kr/år.
Stöd i form av utbildningar och introduktionspass för dig som ny.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda.
Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete med LSS från polisens hemsida, blankett finner du här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans! #MITT
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Så ansöker du
