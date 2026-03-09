Personlig assistent sökes till manlig kund, en 98% tjänst
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
2026-03-09
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker dig som vill arbeta som personlig assistent på 98% hos vår kund i Unbyn, Boden
Arbetstiderna är följande:
Kl 08.00-17.00
Kl 14.00-21.00
Kl 20.00-08.00
Kl 07.30-21.00
Tillträde till tjänsten sker 1 maj-26, vi ser gärna att du kan påbörja introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Kunden är en man i 50-års ålder med intresse för hockey och veteran bilar. Han bor i eget hus ca 15 km från centrala Boden. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då han är förlamad från midjan och neråt.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid förekommande hushållssysslor
Assistera/hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Förflyttningar, träning och stretchning
Kunden använder sig av bl a taklyft och rullstol
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Personkemin med kunden är avgörande.
KRAV
Körkort och tillgång till bil ( du behöver ta dig till och från arbetsplatsen)
Mycket goda kunskaper i det svenska språket - både tal och skrift
MERITER
Erfarenhet av arbete som personlig assistent/annan vårderfarenhet
Sysselsättningsgrad: 98% tillsvidare tjänst
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
