Personlig assistent sökes till manlig kund ca 1,5 mil väster om Sundsvall
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall
2025-09-10
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Mark
, Härnösand
, Sollefteå
, Ånge
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och arbeta som personlig assistent!
Vad innebär den här tjänsten?
Kunden är en man i 50 års åldern som behöver hjälp med allt i sin vardag, bland annat personlig hygien, matlagning, tvätt/städ och aktiviteter.
Vi ser gärna att du som söker är social och uppskattar de små sakerna i livet, så som musik, spela sällskapsspel och lösa korsord då detta är något kunden själv tycker om. Kunden uppskattar även att vara ute när vädret tillåter för att ta en promenad eller sitta ute på altanen en varm sommardag där han har utrymme att kunna socialisera sig med sina vänner och familj.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad och respektfull. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. För att arbeta tillsammans med mig så ser jag gärna att du som assistent är lyhörd, trygg och lugn, gärna med en stor portion humor.
Vi ser gärna att du:
inte är rökare och ej använder parfym under din arbetstid.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll, natt och helg.
har erfarenhet eller utbildning inom vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning
Omfattning: Behovsvikarier som kan hoppa in vid ordinarie personals frånvaro.
Arbetstider: Dag, kväll, natt och helg.
Tillträde: Snarast.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Pernilla Wikner - verksamhetschef pernilla.wikner@frosunda.se
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Omfattning

Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Pernilla Wikner pernilla.wikner@frosunda.se Jobbnummer
