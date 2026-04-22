Personlig assistent sökes till manlig brukare i Sollentuna
Personlig assistent sökes - till en politiskt engagerad man med åsikter (och humor)
Jag är en man född 1989 som söker personliga assistenter för att stärka upp min grupp och som vill vara med och få vardagen att rulla smidigt - och kanske stå ut med en och annan politisk diskussion. Jag söker tim-vikarier men även till rullande schema.
Jag är samhällsintresserad och politiskt engagerad, så det blir en del nyheter, åsikter och tankar om världen. Du behöver absolut inte tycka som jag - men du får gärna tåla lite snack och kanske bjuda på egna perspektiv!
Om jobbet:
Du hjälper mig i min vardag med det som behövs - personlig omvårdnad, hushållssysslor och att hänga med på olika aktiviteter. Ibland kan det även bli att följa med på möten eller liknande.
Kort sagt: du är min högra hand i vardagen (och ibland även vänstra.
Vem är du?
Du är någon som:
Är mellan 25-50 år
Har humor och inte tar livet för seriöst
Är trygg, lyhörd och respektfull
Kan ta ansvar (även när kaffet inte hunnit kicka in än)
Klarar av både lugna dagar och dagar med lite mer tempo
Bonus om du gillar att diskutera - men inget krav!
Arbetstider:
Varierande - dag, kväll, natt och helg.
Det viktiga:
Personkemin är A och O. Erfarenhet är ett plus, men rätt person slår ett perfekt CV alla dagar i veckan.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan - kanske är det just dig jag söker!
Att arbeta som personlig assistent hos personer med funktionsnedsättning innebär att stödja människor i deras hem och vardag, utifrån den enskildes individuella behov och unika livssituation. Det är viktigt du har ett professionellt förhållningssätt och är lyhörd och flexibel för kundernas behov och önskemål. Arbetsuppgifterna är varierande och kan annat innebära personlig omvårdnad, handräckning och finnas till hands. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och natt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: info@lunsenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sollentuna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ginas Vård & Omsorg AB
(org.nr 559146-7484)
191 61 SOLLENTUNA Arbetsplats
Lunsen Assistans /Ginas Vård & Omsorg AB Jobbnummer
9868867