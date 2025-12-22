Personlig assistent sökes till manlig brukare i Norsborg

Ginas Vård & Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka
2025-12-22


Visa alla jobb hos Ginas Vård & Omsorg AB i Botkyrka

Att arbeta som personlig assistent hos personer med funktionsnedsättning innebär att stödja människor i deras hem och vardag, utifrån den enskildes individuella behov och unika livssituation. Det är viktigt du har ett professionellt förhållningssätt och är lyhörd och flexibel för kundernas behov och önskemål. Arbetsuppgifterna är varierande och kan annat innebära personlig omvårdnad, handräckning och finnas till hands. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och natt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@lunsenassistans.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Norsborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ginas Vård & Omsorg AB (org.nr 559146-7484)
145 71  NORSBORG

Arbetsplats
Lunsen Assistans /Ginas Vård & Omsorg AB

Jobbnummer
9658716

