Personlig assistent sökes till manlig brukare i Norsborg
Ginas Vård & Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Botkyrka
2025-12-22
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ginas Vård & Omsorg AB i Botkyrka
Att arbeta som personlig assistent hos personer med funktionsnedsättning innebär att stödja människor i deras hem och vardag, utifrån den enskildes individuella behov och unika livssituation. Det är viktigt du har ett professionellt förhållningssätt och är lyhörd och flexibel för kundernas behov och önskemål. Arbetsuppgifterna är varierande och kan annat innebära personlig omvårdnad, handräckning och finnas till hands. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och natt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@lunsenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Norsborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ginas Vård & Omsorg AB
(org.nr 559146-7484)
145 71 NORSBORG Arbetsplats
Lunsen Assistans /Ginas Vård & Omsorg AB Jobbnummer
9658716