Personlig assistent sökes till man utanför Kristianstad, extra - Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad

Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad2020-08-26Jag är en man i 35-års åldern som bor i en lägenhet på en gård utanför Degeberga som nu söker en personlig assistent som kan arbeta extra och under sommaren med mig. På fritiden gillar jag att träffa mina vänner, gå och fika, på konserter, m.m. Jag söker någon som vill hjälpa mig att leva mitt liv som jag vill. Som min assistent ska du hjälpa mig att göra det jag vill, vilket kan vara att till exempel åka in till stan för att äta på restaurang eller gå på idrottsevenemang.Din viktigaste uppgift är att göra mig delaktig i allt som händer runt omkring mig och även hjälpa mig att bli förstådd av min omvärld. Jag använder mig av alternativ kompletterande kommunikation (AKK), så det är viktigt att du är lyhörd för mina signaler. Jag kommuncerar även via sång och musik, då det är ett stort intresse för mig. Du som söker tjänsten hos mig behöver ha ett stort intresse av att vilja hjälpa mig att utveckla min kommunikation och min assistans. Erfarenhet av alternativa kommunikationsmetoder och personlig assistans är meriterande men inget krav, det viktigaste är att personkemin oss emellan fungerar.Det är ett krav att du har körkort. Vidare är det även viktigt att du inte är allergisk mot djur, då jag bor på en gård där det finns flera djur.Oftast kommer du att arbeta själv med mig, men vid en del aktiviteter kommer du att assistera tillsammans med en av mina andra assistenter.Tjänst:Timanställning, du arbetar enstaka pass och extra vid ordinarie assistenters frånvaro. Under sommarmånaderna har du möjlighet att arbeta mer när mina andra assistenter har semester.Arbetet är förlagt dag, kväll, natt (jour) och helg. Dygnspass är vanligt förekommande.Tillträde enligt överenskommelse, betald introduktion. Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!Vid frågor om denna tjänst, vänligen uppge referensnummer 1260.Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans. Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstintresse. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag.Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag.Läs mer om oss på JAG.SEVälkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2020-08-26Individuell lönesättningFriskvårdsbidragSista dag att ansöka är 2020-09-26Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB5334669